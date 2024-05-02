1 мая правительство Великобритании опубликовало видео, на котором запечатлены первые задержания мигрантов, пребывающих в стране без разрешения. На кадрах вооруженные сотрудники иммиграционной службы выводят людей в наручниках из домов и сажают их в фургоны.

Этих мигрантов в течение 7-8 недель планируется отправить коммерческими рейсами в Руанду, согласно плану премьер-министра Риши Сунака.

МВД Британии позже отчиталось, что в ходе операций 1 мая было задержано 44 человека. Глава ведомства Джеймс Клеверли назвал политику в отношении Руанды «новаторским ответом на глобальный вызов нелегальной миграции».

Законопроект, выдвинутый правящей Консервативной партией, был одобрен законодателями на прошлой неделе после более чем двух лет политических споров о его законности. Верховный суд Великобритании признал практику незаконной. Правозащитники и европейские законодатели отмечают, что британская инициатива противоречит конвенции о защите прав человека.

Согласно плану Сунака, просители убежища, прибывающие на британские берега без предварительного разрешения, могут быть отправлены в Руанду для рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища, и им может быть запрещено когда-либо возвращаться в Великобританию.

Законопроект был разработан несколько лет назад как ответ правительства консерваторов на рост числа мигрантов и просителей убежища, прибывающих в Великобританию на небольших лодках или цепляющихся за грузовики, прибывающие из Франции.

По плану премьер-министра, закон будет применяться ко всем, кто прибывает в Великобританию без получения визы или разрешения, даже если их цель — подать заявление о предоставлении убежища и у них есть для этого законные основания.

Правительство Сунака утверждает, что закон будет служить сдерживающим фактором для всех, кто может подумать о попытке въехать в Великобританию без документов.

Агентство ООН по делам беженцев и благотворительная организация «Международный комитет спасения» осудили планы Риши Сунака, утверждая, что они нарушают международные обязательства Великобритании, предусмотренные многочисленными договорами о правах человека и правах просителей убежища.

Правительство Великобритании уже выплатило Руанде сумму, эквивалентную более чем $300 млн, на финансирование программы, хотя рейсов еще не было.