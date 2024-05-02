ПОЛИТИКА
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Израиль открыл КПП «Эрез» на севере сектора Газа
Впервые за 7 месяцев Израиль открыл КПП «Эрез».Это единственный контрольно-пропускной пункт на севере сектора Газа. Первые 30 грузовиков с гуманитарной помощью въехали из Иордании. По данным Всемирной продовольственной программы, около половины населения Газы, а это больше 1 млн человек, столкнулись с катастрофическим недоеданием и голодом. #trtнарусском #израиль #палестина #газа #кпп #эрес #палестинцы #нетаньяху #открытие #иордания #секторгаза #гумпомощь #голод #еда #помощь #trtrussian
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2 мая 2024 г.
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