Израиль открыл КПП «Эрез» на севере сектора Газа

Впервые за 7 месяцев Израиль открыл КПП «Эрез».Это единственный контрольно-пропускной пункт на севере сектора Газа. Первые 30 грузовиков с гуманитарной помощью въехали из Иордании. По данным Всемирной продовольственной программы, около половины населения Газы, а это больше 1 млн человек, столкнулись с катастрофическим недоеданием и голодом. #trtнарусском #израиль #палестина #газа #кпп #эрес #палестинцы #нетаньяху #открытие #иордания #секторгаза #гумпомощь #голод #еда #помощь #trtrussian