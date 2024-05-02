ПОЛИТИКА
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Студенты университета Ньюкасла в Англии разбили палаточный городок в поддержку Палестины
Ведущие вузы Великобритании присоединяются к пропалестинским протестам. В университете Ньюкасла на северо-востоке Англии группа под названием «Ньюкаслский апартеид вне кампуса» разбила лагерь на территории университета в поддержку Палестины.Студенты установили палатки у зданий университета и вывесили палестинские флаги в знак протеста против действий Израиля в Газе. #trtнарусском #великобритания #студенты #палестина #израиль #газа #митинг #протест #арест #задержание #сша #студенческаявесна #trtrussian
титьит / Others
2 мая 2024 г.
Истории
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