Студенты университета Ньюкасла в Англии разбили палаточный городок в поддержку Палестины

Ведущие вузы Великобритании присоединяются к пропалестинским протестам. В университете Ньюкасла на северо-востоке Англии группа под названием «Ньюкаслский апартеид вне кампуса» разбила лагерь на территории университета в поддержку Палестины.Студенты установили палатки у зданий университета и вывесили палестинские флаги в знак протеста против действий Израиля в Газе. #trtнарусском #великобритания #студенты #палестина #израиль #газа #митинг #протест #арест #задержание #сша #студенческаявесна #trtrussian