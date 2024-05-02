Студенты Калифорнийского университета преградили путь полиции к палаточному лагерю

Студенты Калифорнийского университета преградили путь полиции, чтобы помешать снести палаточный лагерь. Накануне на территории вуза прошли ожесточенные столкновения между протестующими — сторонниками Палестины и Израиля. Сообщается, что израильские активисты пытались снести палатки, построенные пропалестинскими активистами из фанеры. После нескольких часов стычек между двумя группами, университет попросил помощи у правоохранительных органов. Территория кампуса вуза усилена полициейскими подразделениями Лос-Анджелеса, как сообщается, чтобы зачистить лагерь. #trtнарусском #колумбия #студенты #палестина #израиль #газа #митинг #протест #арест #университет #сша #студенческаявесна #гамильтонхолл #баррикада #вьетнам #trtrussian