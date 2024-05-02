Полиция Армении задержала 31 человека возле села Киранц (Гюней) на границе с Азербайджаном. Они блокировали заминированный участок в знак протеста против планов по делимитации и демаркации границы.

По сообщению МВД Армении, задержание произведено на основании статьи 182 УК Армении за невыполнение законных требований представителей власти.

На этом участке было много полицейских, так как в этот день там планировалось разминирование. МВД Армении отметило, что усиленное присутствие полиции связано с необходимостью не допустить проникновения гражданских в зону разминирования и обеспечить их безопасность.

Процесс делимитации границы начался 22 апреля. Армения планирует передать Азербайджану четыре села в Газахском районе, которые принадлежали Азербайджанской ССР до 1990-х годов. Протокол с утвержденными линиями границы планируется подписать до 15 мая.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на демаркированных участках границы будут размещены пограничные войска по соглашению с Азербайджаном.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал решение Баку и Еревана провести в Алматы переговоры глав МИД по подготовке мирного договора. Президент республики отметил символичность места встречи и выразил надежду, что она поспособствует установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе.

«Приветствую согласие Азербайджанской Республики и Республики Армения провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами», — отмечается в заявлении главы государства.

МИД Казахстана подчеркнул, что Астана не будет выступать посредником на переговорах, а лишь «оказывает услуги доброй воли, так называемые гуд офис».