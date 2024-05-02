В ночь с 30 апреля на 1 мая полиция штурмовала корпус Колумбийского университета, где днем ранее забаррикадировались активисты, протестовавшие против действий Израиля в секторе Газа. Полиция проникла в здание через окно второго этажа, разобрала баррикады и восстановила доступ к зданию.

Активисты, которые находились здании, планировали удерживать его, пока руководство университета не согласится разорвать связи с израильскими академическими институтами и компаниями, связанными с войной в Палестине.

Студенты более недели находились в палаточном городке, и университетские власти призывали их разойтись мирно, обещая не прибегать к помощи полиции. Однако после акций в «Гамильтон-холле» представители университета сообщили, что среди протестующих есть люди, не связанные с университетом, но «радикализирующие студентов».

Об этом также сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, который упомянул о «провокаторах, подстрекающих студентов к эскалации ситуации».

«Они здесь не для того, чтобы способствовать миру, единству или мирному выражению единого мнения, а для того, чтобы внести раздор и раскол. Именно поэтому я призываю каждого студента, каждого протестующего, уйти от этой ситуации и продолжить защищать свою позицию другими способами. Мы всегда будем защищать право на протест, но мы должны уравновесить это право с правом на обеспечение безопасности студентов, учебных заведений и нашего города», — заявил Адамс.

По итогам ночного рейда в Колумбийском университете и Нью-Йоркском колледже, где также проходили пропалестинские протесты, городские власти сообщили о задержании около 300 человек. В среду днем возле здания Колумбийского университета собрались сторонники участников студенческих протестов, скандируя пропалестинские лозунги.

После ликвидации баррикад в «Гамильтон-холле» и сноса палаточного городка обстановка на территории кампуса стабилизировалась. 15 мая в Колумбийском университете должна состояться выпускная церемония, и руководство университета попросило городское полицейское управление оставить патрули на территории кампуса до 17 мая.