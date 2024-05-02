Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил на семинаре по развитию потенциала Международного демократического союза. Глава государства подчеркнул значимость этой организации в борьбе с культурным расизмом, исламофобией, дискриминацией и антисемитизмом. Он выразил благодарность тем, кто поддерживал союз, и отдал дань уважения его участникам за деятельность последних 20 лет.

Президент обозначил, что на плечах объединения «лежит действительно тяжелое бремя» в условиях угроз в Европе. По его словам, следует «работать еще больше, прилагать еще больше усилий» и следовать девизу «права не даются, их приобретают». Президент Эрдоган подчеркнул необходимость сплоченности и динамичности действий турецкого сообщества в Европе.

Он также затронул важные социальные изменения, такие как легализация двойного гражданства в Германии, что, по его мнению, улучшит положение турецких граждан в борьбе за их права. Президент особо выразил свое недовольство по поводу «двойных стандартов» в Европе, упомянув о недостаточной реакции на преступления против мусульман и иммигрантов по сравнению с антисемитизмом.

«Мы все знаем, что большинство расистских нападений на мусульман и иммигрантов замалчивается уже на стадии расследования. Террористические акты, направленные против Корана, игнорируются под предлогом свободы мысли. <…> Реальность <…> заключается в том, что сегодня неонацистский террор, подпитываемый ненавистью к туркам и мусульманам, достиг угрожающих масштабов для жизни и безопасности наших людей. То, что крайне правые движения в некоторых европейских странах пользуются покровительством самих государств, является полной трагедией, позором и скандалом для западных демократий», — заявил президент.

Президент Эрдоган выразил обеспокоенность по поводу роста антитурецких настроений, подогреваемых некоторыми политиками и СМИ, что делает турецких граждан мишенью. Он отметил, что политики, оказавшиеся в политическом тупике, часто устраивают нападки на Турцию, прикрываясь демократией и правами, дабы скрыть свои внутренние неудачи.

Президент Эрдоган подчеркнул, что кампании, направленные против него и Турции, имеют целью заставить их замолчать, особенно учитывая активную роль Турции в кризисе в Газе и поддержке палестинцев. Турецкий лидер подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать Палестину, несмотря на давление глобального сионистского лобби, и выразил решимость и дальше именовать «угнетателя угнетателем, а угнетенного — угнетенным».

Турецкий лидер также осудил отсутствие адекватной реакции западных стран на израильское вторжение в Газу, где были убиты более 35 тыс. палестинцев. Президент Эрдоган выразил сожаление по поводу того, что западные лидеры, которые долгое время читали нотации о демократии и свободах, проявили двуличную политику в отношении событий в Газе.

«Те, кто называл право на протест священным, первым своим действием после 7 октября запретили акции в поддержку Палестины на своих улицах. Те, кто направо и налево выставлял оценки в области прав человека, безмолвно наблюдали, как погибли 35 тыс. палестинцев, из которых 15 тыс. были детьми. Те, кто постоянно трубил о свободе прессы, не произнесли ни слова о более чем 140 журналистах, убитых в ходе израильских атак», — констатировал глава государства.

Президент Турции также напомнил, как израильские войска бомбили больницы, разрушали мечети и церкви, обстреливали лагеря беженцев и целились в школы и очереди за продовольствием, что привело к массовым убийствам, свидетельством которых стали массовые захоронения в братских могилах. Он выразил разочарование в том, что во время этих жестоких сцен лишь немногие совестливые государственные деятели осмелились выразить протест или поднять голос, и добавил: «К сожалению, не нашлось смельчака, который сказал бы Израилю: «Хватит!»

Эрдоган также подчеркнул, что в течение нескольких месяцев западные лидеры не смогли найти в себе мужества призвать к перемирию и продолжали оказывать Израилю дипломатическую и военную поддержку, как будто ничего серьезного не произошло и не было большого числа жертв в палестинском эксклаве.

В своем обращении он также вспомнил трагедию в Золингене и другие расистские нападения, призвав к более решительным действиям в защите прав всех граждан, вне зависимости от их национальной или религиозной принадлежности.