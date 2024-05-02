2 мая в селе Жерге-Тал Сузакского района мини-грузовик Hyundai Porter наехал на детей. Об этом сообщило Управление общественной безопасности дорожного движения (УОБДД) Джалал-Абадской области.

Согласно ведомству, школьники на горе должны были исполнить эпос «Манас» в рамках республиканского конкурса. Однако припаркованный на склоне мини-грузовик по невыясненным причинам начал движение и врезался в юрту. В момент инцидента водителя не было в машине, поэтому это происшествие рассматривается как непреднамеренное.

По информации Минздрава, в результате инцидента пострадали 29 детей в возрасте от 9 до 16 лет. Семеро из них находятся в реанимации, состояние троих оценивается как тяжелое, еще восьмерых — средней тяжести. Остальных 11 детей направили на амбулаторное лечение.

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев рассказал, что в больницы, куда госпитализировали детей, вылетела Санавиация. На борту медикаменты и кровь.

«Семеро детей в реанимации, в тяжелом состоянии четверо. У них черепно-мозговые травмы, повреждения живота. Я взял процесс лечения под личный контроль, проводим консилиум в режиме онлайн. Все необходимые препараты, кровь имеются. Справляемся своими силами», — отметил Алымкадыр Бейшеналиев.

Мероприятие проходило в открытом поле. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся детей протаранил грузовик Porter.

«Porter должен был с борта раздавать мороженое присутствующим. По словам водителя, он припарковал авто выше того места, где проводили мероприятие. По какой причине машина покатилась вниз и протаранила детей, пока неизвестно», — отметили в УВД региона.