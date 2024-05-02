Ведущая CNN: Хинд - это... женщина, которая была убита в Газе

Ведущая CNN Кэси Хант назвала 6-летнюю палестинскую девочку Хинд Раджаб — «женщиной, убитой в Газе». Это прозвучало во время обсуждения вопроса о переименовании протестующими палестинскими студентами Гамильтон-холла Колумбийского университета в «Хинд-холл». Журналистка даже не утруднилась перепроверить информацию, что не женщина, а ребенок погиб во время удара Израиля по машине, где он находился. Как доказательство осталась запись звонка в службу спасения, на которой девочка умоляет спасти ее. #trtнарусском #хинд #палестинка #cnn #ведущая #девочка #ребенок #студенты #протест #митинг #израиль #сша #trtrussian