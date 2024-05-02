Министерство иностранных дел Кыргызстанаа рекомендовало гражданам, у которых нет «веских оснований» для въезда в Россию, временно отказаться от поездок в страну из-за усиленного контроля на границе.

«По состоянию на 2 мая 2024 года сигналы о случаях массового отказа во въезде в Российскую Федерацию гражданам Кыргызской Республики в адрес дипломатического представительства и консульских учреждений Кыргызской Республики в Российской Федерации не поступали», — говорится в комментарии МИД Кыргызстана в связи с публикациями СМИ о массовых отказах во въезде кыргызстанцев в Россию.

Однако МИД отметил, что ведомство и загранучреждения Кыргызстана «отслеживают текущую ситуацию в Российской Федерации и ее влияние на правовое положение граждан Кыргызской Республики».

В связи с этим министерство «вновь рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу».

«В случае возникновения непредвиденных обстоятельств или экстренных вопросов гражданам Кыргызской Республики необходимо обращаться по телефонам горячей линии в Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации», — добавили в МИД КР.

Ранее с аналогичным сообщением выступило внешнеполитическое ведомство другой центральноазиатской республики — Таджикистана. Душанбе также обратился к своим гражданам с рекомендацией на неопределенный период времени отказаться от поездок в Российскую Федерацию. Обращение связано с массовыми отказами таджикским гражданам во въезде в РФ со стороны российских властей.

Стоит отметить, что граждане центральноазиатских стран, в особенности Таджикистана, оказались под пристальным вниманием силовых ведомств РФ после теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».