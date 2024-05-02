Утверждения в социальных сетях о том, что «Вооруженные силы Германии (бундесвер) хотят призвать граждан Германии турецкого происхождения в армию за 40 тыс. евро в год, чтобы они воевали против России», были опровергнуты немецкими властями. Об этом говорится в публикации Центра по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции.

«В заявлении Федерального управления кадров бундесвера, сделанном по просьбе Немецкого информационного агентства (DPA), говорится, что бундесверу ничего не известно о таком плане, и эти утверждения были опровергнуты», — сообщили в турецком ведомстве.

Также в релизе отмечается, что «DPA обратила внимание на заявление канцлера Олафа Шольца, сделанное в конце февраля 2024 года, о том, что бундесвер не будет отправлять своих солдат в Украину, подчеркнув, что эти утверждения являются безосновательными».