ТУРЦИЯ
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Германия не вербует турок
Центр по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции сообщил, что немецкие власти опровергли утверждения о наборе бундесвером граждан Германии турецкого происхождения для войны с Россией
Германия не вербует турок
Центр по борьбе с дезинформацией опровергает очередную ложь / Others
2 мая 2024 г.

Утверждения в социальных сетях о том, что «Вооруженные силы Германии (бундесвер) хотят призвать граждан Германии турецкого происхождения в армию за 40 тыс. евро в год, чтобы они воевали против России», были опровергнуты немецкими властями. Об этом говорится в публикации Центра по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции.

«В заявлении Федерального управления кадров бундесвера, сделанном по просьбе Немецкого информационного агентства (DPA), говорится, что бундесверу ничего не известно о таком плане, и эти утверждения были опровергнуты», — сообщили в турецком ведомстве.

Также в релизе отмечается, что «DPA обратила внимание на заявление канцлера Олафа Шольца, сделанное в конце февраля 2024 года, о том, что бундесвер не будет отправлять своих солдат в Украину, подчеркнув, что эти утверждения являются безосновательными».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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