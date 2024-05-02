Правоохранительные органы Армении задержали у села Киранц (в Азербайджане Гюней — прим. ред.) 31 человека. Они блокировали участок границы с Азербайджаном. Протестующим вменяют невыполнение законного требования полиции. В настоящее время все задержанные освобождены из участка.

Баку и Ереван 19 апреля договорились о начале делимитации четырех сел на границе между Тавушской областью и Газахским районом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировал, что «впервые Армения и Азербайджан решили вопрос за столом переговоров». Уже 25 апреля страны установили 20 пограничных столбов в рамках уточнения координат. Подробное описание границы должно быть составлено до 15 мая.

Сейчас армянская сторона проводит разминирование на участке государственной границы в указанном селе. Местные жители выступают против передачи этих земель Азербайджану. Они блокируют дорогу, связывающую страну с Грузией, и мешают силовикам разминировать эти территории.

О процессах, которые происходят в Армении, и попытках протестующих сорвать мирный процесс TRT на русском поговорил с известным блогером и журналистом из Еревана Романом Багдасаряном.

— Могут ли протесты стать более массовыми?

— Я сомневаюсь в этом. Дело в том, что все разумные люди, проживающие в Армении, понимают необходимость делимитации и демаркации границ и, соответственно, поддерживают этот процесс. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также отмечал важность согласования границы для заключения мирного договора. По этим причинам протесты не могут набирать обороты.

— Почему тогда они продолжаются?

— Нынешние протесты организованы дашнаками, российскими агентами и Робертом Кочаряном (экс-президент Армении — прим. ред.), который ничего, кроме убийств и гонений, армянскому народу предложить не может. В Армении это прекрасно понимают, поэтому более массовых протестов быть не может, но увеличение провокаций со стороны указанных сторон — вполне.

— Какую альтернативу предлагает оппозиция?

— Никакой альтернативы демаркации и делимитации нет и быть не может. Без этого будет невозможно прийти к какому-либо общему соглашению. Противникам этого процесса безразлично будущее страны, они не предлагают других вариантов и используют любой повод для дестабилизации обстановки.

— Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал решение глав МИД Армении и Азербайджана провести переговоры в Алматы. Что следует ожидать от переговорного процесса?

— Площадка в Казахстане — это продолжение тех переговоров, которые уже были. Так что нельзя назвать ее чем-то новым. Стоит ожидать продолжения обсуждения тем, который уже были зафиксированы в ходе обсуждения в Европе в присутствии госсекретаря США Энтони Блинкена. Я бы не стал называть это новой эрой переговорного процесса.