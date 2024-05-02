Помощник генсека ООН и директор Регионального бюро Программы развития ООН (ПРООН) для арабских государств Абдулла Аль Дардари заявил, что восстановление Газы потребует почти 40 млрд долларов.

«Некоторым донорам следует понимать, что им придется рискнуть, вложив немного денег», — передает его слова The National. Он уточнил, что на первоначальную фазу потребуется около 2 млрд долларов. Эти средства пойдут на удаление обломков, восстановление базовых услуг и ремонт жилья.

По словам Аль Дардари, в долгосрочной перспективе восстановление займет десятилетия, однако финансирование остается главной проблемой. «Мы сталкиваемся с дилеммой, но никто не хочет инвестировать большие суммы денег в Газу, пока не увидит серьезного, долгосрочного мирного процесса. Но, опять же, чтобы увидеть серьезный и долгосрочный мирный процесс, мы не знаем, что для этого требуется», — сетует он.

С начала октября Газа подвергается интенсивным израильским бомбардировкам, в результате чего большая часть территории превратилась в руины, погибли более 34,5 тыс. человек. В связи с этим ПРООН активно работает над оценкой ущерба и планированием восстановительных работ. «На основе оценок мы строим наши планы и занимаемся гибким планированием, просто потому, что мы действительно не знаем, что произойдет и как все будет выглядеть», — добавил Аль Дардари.

Израильское вторжение также вызвало серьезные разрушения инфраструктуры: 70% жилых домов уничтожено, и, по прогнозам, этот показатель может возрасти до 80-90%. Кроме того, возникла угроза замедления восстановительных работ из-за обилия неразорвавшихся боеприпасов, погребенных под 37 млн. тонн обломков.

ПРООН призывает частный сектор активизировать участие в восстановлении, но сталкивается с неопределенностью. «Должны ли мы ждать? А потом не будет слишком поздно? Или мы должны рискнуть и инвестировать немного денег сейчас <...>, но окупится ли это? Если бы было перемирие, мы бы быстро примкнули к процессу. Это дилемма, с которой сталкиваются все», — подчеркнул Аль Дардари.