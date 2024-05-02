ПОЛИТИКА
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Пропалестинские протесты не подействовали на Байдена
Президент США раскритиковал студенческие протесты против Израиля. По его словам, демонстрации «нарушили» учебный процесс. Теперь он рискует потерять поддержку молодежи
Пропалестинские протесты не подействовали на Байдена
Джо Байден / Фото: Reuters / Others
2 мая 2024 г.

Президент США Джо Байден заявил, что многонедельные пропалестинские протесты в университетах США не изменили его политику в отношении Израиля и Ближнего Востока. Байден осудил некоторые из протестов как «не мирные». «Протесты — неотъемлемая часть демократии, — сказал он в Белом доме. — Но протесты никогда не должны приводить к беспорядкам».

«В Америке нет права на насильственные протесты. Есть право на мирные протесты», — заявил глава Белого дома, отметив, что акции якобы нарушали учебный процесс, выпускные церемонии, а вандализм и захват зданий не являются свободой слова.

Демократы опасаются, что акции станут «политическим ядом» для шансов Байдена переизбраться, пишет Politico. Байдену предстоит столкнуться с возможными протестами на двух выпускных мероприятиях, которые он собирается посетить.

Резко осудив протесты, Байден рискует оттолкнуть молодых избирателей и левое крыло партии. Но, позволив им продолжаться, он может подкрепить нарратив республиканцев о том, что страна «погрузилась в хаос», отмечает The New York Times.

Белый дом надеется, что посредничество в достижении перемирия между Израилем и ХАМАС поможет успокоить протесты, но прорыва пока не видно.

Напомним, 17 апреля в университетах США начались масштабные протесты в поддержку Палестины. Очагом волнений стал Колумбийский университет, затем демонстрации перекинулись и на другие крупнейшие вузы страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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