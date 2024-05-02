Президент США Джо Байден заявил, что многонедельные пропалестинские протесты в университетах США не изменили его политику в отношении Израиля и Ближнего Востока. Байден осудил некоторые из протестов как «не мирные». «Протесты — неотъемлемая часть демократии, — сказал он в Белом доме. — Но протесты никогда не должны приводить к беспорядкам».

«В Америке нет права на насильственные протесты. Есть право на мирные протесты», — заявил глава Белого дома, отметив, что акции якобы нарушали учебный процесс, выпускные церемонии, а вандализм и захват зданий не являются свободой слова.

Демократы опасаются, что акции станут «политическим ядом» для шансов Байдена переизбраться, пишет Politico. Байдену предстоит столкнуться с возможными протестами на двух выпускных мероприятиях, которые он собирается посетить.

Резко осудив протесты, Байден рискует оттолкнуть молодых избирателей и левое крыло партии. Но, позволив им продолжаться, он может подкрепить нарратив республиканцев о том, что страна «погрузилась в хаос», отмечает The New York Times.

Белый дом надеется, что посредничество в достижении перемирия между Израилем и ХАМАС поможет успокоить протесты, но прорыва пока не видно.

Напомним, 17 апреля в университетах США начались масштабные протесты в поддержку Палестины. Очагом волнений стал Колумбийский университет, затем демонстрации перекинулись и на другие крупнейшие вузы страны.