ПОЛИТИКА
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Редкое видео с дрона, как выглядит разрушенный украинский город Часов Яр
Часов Яр — город-призрак. До войны в нем проживало 12 тыс. человек, теперь из-за постоянных боевых действий он стал почти безлюдным. По данным экспертов, российские войска перебрасывают подкрепления, чтобы начать бои непосредственно за Часов Яр. #Украина #Россия #эксклюзив #война #стратегия #ЧасовЯр #Донбасс
Редкое видео с дрона, как выглядит разрушенный украинский город Часов Яр / Others
2 мая 2024 г.
Истории
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