Редкое видео с дрона, как выглядит разрушенный украинский город Часов Яр

Часов Яр — город-призрак. До войны в нем проживало 12 тыс. человек, теперь из-за постоянных боевых действий он стал почти безлюдным. По данным экспертов, российские войска перебрасывают подкрепления, чтобы начать бои непосредственно за Часов Яр. #Украина #Россия #эксклюзив #война #стратегия #ЧасовЯр #Донбасс