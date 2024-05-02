Российские военные вошли на воздушную базу в Нигере, которая также используется американскими войсками, сообщил старший представитель оборонного ведомства США агентству Reuters.

Опасное развитие событий происходит на фоне требования властей Нигера о выводе американских войск из страны. Военные власти западноафриканской республики потребовали от США вывести около 1000 военных. Ранее Нигер являлся ключевым союзником США в регионе по борьбе с местными радикальными формированиями.

«Ситуация не идеальна, но в краткосрочной перспективе управляема», — заявил представитель США, пожелавший остаться анонимным. Он добавил, что российские силы используют отдельный ангар на авиабазе 101, расположенной рядом с международным аэропортом в столице Нигера, Ниамее, и не контактируют с американскими войсками.

Прибытие российских военнослужащих вызывает особую тревогу, учитывая напряженность между двумя странами на фоне конфликта в Украине и усиливающегося военного и дипломатического противостояния. Посольства Нигера и России в Вашингтоне пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Надо сказать, что в связи с рядом государственных переворотов в Африке США и западные союзники были вынуждены вывести свои войска из нескольких стран континента. Кроме предстоящего ухода из Нигера, американские войска недавно покинули Чад, а французские — вышли из Мали и Буркина-Фасо.

В то же время Россия активно наращивает свое присутствие в Африке, продвигая свой имидж страны без колониального прошлого. Особенно тесные отношения складываются между Россией и Мали, где наемники из группы «Вагнер» помогают бороться с экстремистскими боевиками.