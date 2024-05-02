Турция приостановила все торговые операции с Израилем из-за продолжающегося конфликта в секторе Газа и игнорирования Тель-Авивом международных усилий по прекращению огня.

«В результате нападений Израиля на Палестину, противоречащих международному праву и правам человека, на сегодняшний день погибли более 15 тыс. детей и свыше 35 тыс. палестинских гражданских лиц, около 78 тыс. палестинских граждан были ранены», — говорится в заявлении Министерства торговли Турции.

«С 7 октября 2023 года Турция предприняла усилия на высшем уровне для прекращения конфликта, предотвращения человеческих жертв и разрушений, обеспечения постоянного перемирия и реализации решения о создании двух государств, используя все дипломатические инструменты», — сказано в сообщении.

Несмотря на то что Анкара направляла тысячи тонн гуманитарной помощи в Газу, «бойня, гуманитарная катастрофа и разрушения, вызванные Израилем, продолжались». В ответ с 9 апреля Турция наложила экспортные ограничения в отношении 54 категорий товаров в Израиль, предупредив, что «ограничительные меры будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль немедленно не объявит о прекращении огня в Газе и не разрешит достаточный и бесперебойный поток гуманитарной помощи».

«Наблюдается, что правительство Израиля продолжает агрессивную политику, а гуманитарная трагедия в Палестине ухудшается», — отмечается в заявлении. Поэтому Турция перешла ко второму этапу мер, полностью остановив торговлю с Израилем.

В релизе сообщается, что «Турция будет решительно применять эти новые меры до тех пор, пока правительство Израиля не разрешит бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи в Газу».

В сообщении ведомства также говорится, что Министерство торговли координирует необходимую работу с Министерством национальной экономики Палестины, чтобы эти ограничения не затронули палестинских граждан, вынужденных жить под оккупацией.

Ранее в ходе совместной пресс-конференции с президентом Германии глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна больше не поддерживает активные торговые отношения с Израилем.