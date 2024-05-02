С громкими заявлениями

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в Сорбонском университете с речью о европейском будущем. Если резюмировать — он сообщил о необходимости создания такой Европы, которая бы могла показать, что она «не вассал США».

Для этого, по мнению французского лидера, необходимо усилить европейское сотрудничество в области обороны, поскольку «Европа должна защищать то, что ей дорого, с союзниками либо самостоятельно».

Он также добавил, что Европа должна найти свое место в условиях, когда и Вашингтон, и Пекин «не уважают правила глобальной торговли». Имелась в виду проблема недобросовестной конкуренции как следствие финансирования ряда отраслей в США и КНР.

За годы пребывания у власти глава государства сделал немало громких заявлений, включая слова о «смерти мозга НАТО». На этот раз он предупредил, риски «быть ослабленными и даже вытесненными» велики в ближайшее время, к тому же, по мнению Макрона, необходимо понимать, что «Европа смертна и может умереть».

Он описал, какой страшный сценарий ожидает Европу и заявил о себе как о лидере, который готов предложить план действий. В частности, как считает президент Франции, Евросоюзу необходима независимость от Вашингтона, как технологическая, так и стратегическая. Исходя из этого, Европа, по словам французского лидера, должна самостоятельно выстраивать отношения с разными странами, включая Россию после окончания войны в Украине.

Ничего не осуществилось

Первостепенная задача, как полагают в Париже, сводится к тому, чтобы «наполнить содержанием понятие надежной обороны Европы» и, таким образом, восстановить общую систему европейской безопасности. Для разработки соответствующей стратегической концепции Макрон собирается привлечь и других европейских партнеров.

Он добавил, что французская оборонная стратегия основана на ядерном сдерживании, что также может стать «важнейшим элементом обороны» всей Европы. Макрон уверен, что необходимо развивать системы противоракетной обороны, увеличивать инвестиции в кибербезопасность, создать общеевропейскую военную академию, разрабатывать и финансировать собственную производственную программу в оборонной сфере.

В очередной раз Макрон вернулся и к идее создания европейских сил быстрого реагирования. К 2025 году их численность должна быть доведена до 5 тыс. человек.

Семь лет назад французский лидер выступал в Сорбонне с похожей инициативой. Он рассказывал студентам о «слабости, медлительности и неэффективности Европы». Для того чтобы сделать ее сильной, он предлагал стимулировать экономику, внедрять общую стратегическую культуру в области политики безопасности, к 2020 году разработать и утвердить общий оборонный бюджет и военную доктрину, создать общие европейские силы быстрого реагирования.

Все эти предложения французского лидера так и остались на бумаге.

Против единой Европы

Тем временем европейские СМИ обратили внимание на два факта. Первый касался того, что на выступлении Макрона не смогли присутствовать французские евродепутаты, которых он пригласил в университет Сорбонны, поскольку в этот же день проходил последний день сессии Европарламента. На этом заседании предстояло обсудить вопросы внесения поправок к бюджету, контроля на границах Евросоюза и непризнания результатов выборов в России. Говорили о том, что человек, столь активно ратующий за «сильную Европу», не стал бы игнорировать работу Европейского парламента.

Также осложнило ситуацию и то, что в СМИ просочилась информация о тайных договоренностях Макрона с другими европейскими лидерами о замене председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, кандидатура которой в марте была выдвинута на второй срок.

Считается, что французский лидер вместе с коллегами по ЕС хотел бы видеть на посту бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Тем временем Урсулу фон дер Ляйен все чаще критикуют за ошибки, поэтому нет уверенности в том, что она останется у власти на второй срок.

Столь активные шаги французский лидер предпринимает на фоне падения своей популярности и его блока «Возрождение» накануне выборов в Европарламент, которые пройдут в июне этого года. Партия рискует занять на них третье место — после правых из «Национального объединения» и левых сил.

Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен говорит о необходимости усиления роли Франции на мировой арене, а также предлагает радикальные меры по борьбе с нелегальной миграцией, на фоне этого ее рейтинги стремительно растут и, как показывают опросы общественного мнения, у Ле Пен есть хорошие шансы победить на следующих президентских выборах.

Так что Макрон в настоящее время старается найти отклик в сердцах избирателей. В 2019 году перед выборами в Европарламент с помощью своей речи президент смог сократить отставание от «Национального объединения» с 9% до 1%.

Если раньше глава государства мог набрать популярность, благодаря тому, что считался молодым и начинающим политиком, сейчас сделать это не получится. Попытки решить внутриполитические вопросы наталкиваются на сопротивление в парламенте, а смена кабинета министров с утверждением в качестве премьер-министра молодого политика Габриэля Атталя также рейтинги не принесла.

Поэтому Эммануэль Макрон пытается призвать к созданию Европы, которая была бы независимой от Соединенных Штатов, но это скорее ориентировано на внутреннюю аудиторию, а не на внешнюю. Страны, нацеленные на сотрудничество с Вашингтоном, такие, как Польша и балтийские государства, вряд ли на это согласятся.

Тем временем французский лидер изобретает все новые инициативы для привлечения внимания избирателей. Недавно он заявил, что готов «искупаться в Сене во время летней Олимпиады». Купание в этой реке запрещено из-за неблагополучной экологической ситуации, однако глава государства пообещал на личном примере доказать, что вода в Сене «будет хоть и холодной, но чистой».