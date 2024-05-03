Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий выразил обеспокоенность ситуацией вокруг города Часов Яр.

Как сообщил Скибицкий в интервью изданию The Economist, высотный опорный пункт в этом городе важен, так как его потеря откроет путь к последним крупным городам Донецкой области. По его мнению, захват города российскими войсками — лишь вопрос времени.

«Конечно, не сегодня-завтра, но все зависит от наших резервов и запасов», — добавил военный.

Скибицкий отметил, что Россия планирует захват всех восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины, и эта цель остается неизменной с 2022 года.

Военный также подчеркнул, что российские войска получили приказ достичь какого-то успеха ко «Дню Победы» 9 мая или, в случае неудачи, к визиту Владимира Путина в Пекин неделей позже.

Вадим Скибицкий выразил обеспокоенность из-за недостатка вооружения у Украины, указав, что апрель и май всегда были сложными месяцами для страны.

The Economist отметил, что Россия уже достигла тактического успеха на юго-западе, в селе Очеретино, где удалось прорвать первую линию обороны украинских войск и создать важный плацдарм.

Скибицкий добавил, что российская армия работает более слаженно по сравнению с 2022 годом, действуя как «единый организм, с четким планом и под единым командованием».

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска принимают меры для усиления обороны в Часовом Яре. Он отметил, что ситуация в этом районе сложная, и признал, что на нескольких направлениях российские войска добились тактического успеха.

Часов Яр, находящийся в Донецкой области Украины, сейчас контролируется украинскими военными и оказался на переднем крае противостояния. В городе созданы обширные системы окопов и оборонительных сооружений. Российские войска, ранее захватившие укрепленный район ВСУ в Авдеевке, теперь продвигаются в направлении Часова Яра.