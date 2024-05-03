Проблемы с пересечением границы с Россией для граждан стран Центральной Азии начались на прошлой неделе. Правозащитница Валентина Чупик сообщила, что с 24 апреля жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана задерживают в аэропортах России и не пропускают через сухопутные пограничные переходы.

«К 1 мая в российских аэропортах скопилось около 4500 человек, примерно столько же не пустили на наземных КПП», — поделилась Чупик.

Из всех задержанных на границе России граждан Центральной Азии примерно четверть составляют граждане Таджикистана, столько же приходится на жителей Кыргызстана, и около половины — узбекистанцы. Особенно часто российские пограничники не пропускают покрытых женщин и мужчин с бородами без усов, отмечают правозащитники.

«Большую часть задержанных отправляют обратно в течение суток-двух, но в некоторых случаях отправка назад может затянуться и на неделю. Люди жалуются на то, что их не кормят, не дают им воды, не пускают в туалет, отбирают телефоны и ничего не объясняют», — заявила правозащитница.

Чупик отметила, что текущая высылка жителей стран Центральной Азии из России является самой массовой за всю историю. Под запрет на въезд попадают даже те, кто ранее работал в РФ.

28 апреля Министерство иностранных дел Таджикистана посоветовало гражданам не посещать Россию в ближайшее время. На следующий день послу России в Таджикистане была вручена нота протеста из-за негативного отношения к гражданам Таджикистана со стороны российских властей.

Накануне Министерство иностранных дел Кыргызстана также рекомендовало гражданам, у которых нет «веских оснований» для въезда в Россию, временно отказаться от поездок в страну из-за усиленного контроля на границе.

Граждане центральноазиатских стран, в особенности Таджикистана, оказались под пристальным вниманием силовых ведомств РФ после теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».