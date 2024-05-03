В кампусе Университета Торонто студенты установили палатки в поддержку палестинцев

Студенты Университета Торонто установили палаточный лагерь в поддержку Палестины, таким образом, присоединившись к аналогичным лагерям в США и других странах с требованием прекратить войну Израиля против Газы. Протестующие призывают вуз отказаться от инвестиций в компании, которые хоть как-то связаны с Израилем, и разорвать отношения с израильскими университетами. #trtнарусском #студенты #протест #торонто #палестина #израиль #газа #университет #война #вуз #митинг #требование #trtrussian