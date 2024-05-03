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Премьер Грузии отказался ехать в США
Ираклий Кобахидзе решил отменить визит в Вашингтон из-за того, что США раскритиковали грузинский закон об иноагентах
Премьер Грузии отказался ехать в США
Reuters / Reuters
3 мая 2024 г.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался ехать в США, поскольку его пригласили с условием, что Тбилиси приостановит обсуждение спорного закона «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте. Об этом 2 мая сообщил МИД республики.

Ранее посол США в Тбилиси Робин Данниган сообщил, что грузинские официальные лица отклонили приглашение в США для обсуждения стратегического партнерства и помощи со стороны американцев.

МИД Грузии уточнил: приглашение со стороны Вашингтона требовало от правительства Грузии временно отложить рассмотрение спорного законопроекта об иноагентах. «Проведение визита [премьера в США] с оговорками противоречит духу партнерства, которое должно основываться на взаимном уважении и взаимном доверии», — заявили в МИД Грузии.

Правящая партия «Грузинская мечта» в апреле повторно внесла закон в парламент, переименовав его в законопроект «О прозрачности иностранного влияния», но сохранив суть предыдущего закона практически без изменений. Законопроект уже прошел два из трех чтений в парламенте.

В течение последних двух недель тысячи протестующих каждую ночь собирались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиция, а также лидеры западных стран, включая США, Францию и Германию, резко раскритиковали инициативу Тбилиси, считая, что закон будет преследовать инакомыслящих в стране. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что наложит вето на законопроект.

2 мая Европейский союз и США осудили законодательную инициативу, которая рассматривается в парламенте Грузии и касается «иностранных агентов». В тот же день тысячи протестующих вновь устроили мирную акцию в центре Тбилиси, заблокировав движение транспорта на главном проспекте Руставели.

Законопроект предполагает, что организации, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться как агенты иностранного влияния. Противники законопроекта считают это требование авторитарным и вдохновленным российскими практиками.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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