ХАМАС позитивно оценивает предложение США и посредников о прекращении боевых действий в Газе, заявил глава движения Исмаил Хания. Он подчеркнул, что направит переговорщиков в Египет «как можно скорее» после того, как днем ранее во время визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что настал момент для достижения перемирия.

Это первый публичный комментарий со стороны Хании после того, как посредники в лице Катара, Египта и США представили израильско-американский план перемирия ХАМАС.

Лидер движения «подчеркнул позитивный настрой движения в изучении предложения о прекращении огня». Госсекретарь Блинкен на этой неделе отметил, что предложение, представленное ХАМАС, было «чрезвычайно щедрым со стороны Израиля», и призвал группировку «довести дело до конца».

Хания подчеркнул: ХАМАС соглашается продолжить переговоры с целью достижения соглашения «для удовлетворения требований нашего народа и прекращения агрессии против него». Надежды посредников возросли в начале недели после того, как Израиль, по сообщениям СМИ, смягчил свою позицию по некоторым ключевым условиям сделки.

Однако Тель-Авив до сих пор не пошел на главное условие ХАМАС — палестинское движение настаивает на постоянном прекращении боевых действий и полном выводе израильских сил из Газы. Израиль отвергает такой план, подчеркивая, что намерен продолжить вести бои в эксклаве после окончания перемирия.

Дополнительно усложняет переговоры и риторика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. На этой неделе он заявил, что запланированное наступление на южный город Рафах будет продолжено независимо от того, будет ли достигнута сделка с ХАМАС или нет.

США, Египет и Катар обеспокоены тем, что настойчивость Тель-Авива провести вторжение в Рафах, несмотря на предупреждения ООН и Запада о том, что это будет иметь катастрофические последствия в таком густонаселенном районе, может снизить шансы на прорыв в переговорах о заложниках.