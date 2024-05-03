Администрация Байдена и Саудовская Аравия завершают работу над соглашением, направленным на обеспечение стабильности и мира в Секторе Газа.

Это долгосрочная стратегия, которая сталкивается со множеством препятствий, включая неопределенность относительно того, как будет развиваться конфликт в Газе.

По данным Reuters, сейчас переговорщики из США и Саудовской Аравии уделяют первоочередное внимание двустороннему соглашению по безопасности, которое будет частью более крупного пакета, представленного премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

«Мы очень близки к достижению соглашения по американо-саудовской части пакета», — заявил в четверг представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, отметив, что детали могут быть улажены «в очень короткие сроки».

Предполагается, что эта часть плана даст официальные гарантии США по защите Саудовской Аравии, а также доступ королевства к современному американскому вооружению в обмен на прекращение закупок оружия у Китая и ограничение инвестиций Пекина в страну.

Ожидается, что американо-саудовское соглашение о безопасности также будет включать обмен новейшими технологиями с Эр-Риядом, в том числе искусственным интеллектом, как утверждают источники, знакомые с вопросом.

Условия могут быть окончательно согласованы в течение нескольких недель, сообщил изданию американский чиновник на условиях анонимности.

С высокой вероятностью условия, с которыми столкнется Нетаньяху для участия в более широкой сделке, будут предусматривать прекращение войны в Газе и согласование плана по достижению палестинской государственности, чему Нетаньяху долгое время сопротивлялся, отмечает Reuters.

По мнению авторов, соглашение о нормализации отношений также укрепит обороноспособность Израиля против главного противника — Ирана и станет дипломатической победой для президента США Джо Байдена накануне президентских выборов 5 ноября.