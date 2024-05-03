Полиция США 2 мая арестовала более 200 пропалестинских демонстрантов в студенческом городке Калифорнийского университета и еще 90 в Дартмутском колледже в Нью-Гэмпшире. В результате общее число задержанных за солидарность с Палестиной превысило 2000 человек, подсчитало агентство AP.

Еще несколько десятков человек были арестованы в Университете Нью-Гэмпшира и в Университете Буффало. В Орегоне полиция 2 мая вошла в библиотеку школы, которую последние четыре дня удерживали демонстранты.

«Мы не авторитарная нация, где мы заставляем людей замолчать или подавляем инакомыслие, — заявил Джо Байден, оправдывая действия полиции. — «‎Но должен возобладать порядок».

По его словам, протесты были «насильственными». При этом он отверг идею задействовать национальную гвардию для подавления протестов — хотя ранее влиятельные республиканцы, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, требовали от президента привлечь военных для разгона демонстраций.

«Вандализм, вторжение, разбитые окна, закрытие кампусов, вынужденное прекращение занятий и выпускных — все это нельзя считать мирным протестом», — отметил Байден. — «Есть право на протест, но не право сеять хаос».

Заявления президента США не отражают реальную картину происходящего, считают аналитики проекта Armed Conflict Location & Event Data Project. 2 мая эксперты отметили: хотя на некоторых демонстрациях действительно были столкновения, «подавляющее большинство протестов — 99% — оставались мирными».

Протестующие требуют от руководства университетов отказаться от связей с военными организациями и производителями оружия, которые поставляют вооружения Израилю и тем самым поддерживают войну в Газе.

Растущие протесты показывают, что израильское вторжение в эксклав стало главной темой в политической повестке США. Студенческие протесты охватили США, а также Канаду и Францию после того, как в середине апреля в Колумбийском университете в Нью-Йорке полиция жестко разогнала пропалестинскую демонстрацию, а ректор вуза решила отстранить студентов от занятий. Преподаватели присоединились к студенческим протестам и выразили поддержку демонстрантам.