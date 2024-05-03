Официальные лица США опасаются, что Китай сможет использовать плавучие атомные реакторы для питания военных баз на искусственных островах в Южно-Китайском море.

Адмирал Джон Акуилино, возглавляющий Индо-Тихоокеанское командование США, заявил, что «использование Китаем плавучих атомных электростанций может повлиять на все страны региона». «Государственные СМИ Китая публично заявили о намерении Пекина использовать их для усиления военного контроля над Южно-Китайским морем, что еще больше усилит незаконные территориальные претензии Китая на суверенитет над всем Южно-Китайским морем, которые не имеют оснований в международном праве и дестабилизируют весь регион», — подчеркнул военачальник.

Пекин в последние три года осуществляет самое амбициозное наращивание военной мощи со времен окончания холодной войны. В частности, это касается вопроса суверенитета Тайваня, а также территориальных споров с Японией и Филиппинами.

Китайская береговая охрана в этом году несколько раз угрожала атаковать филиппинские суда, пытающиеся пополнить запасы филиппинского корабля, стоящего на якоре на спорном острове в Южно-Китайском море.

По словам официальных лиц США, международное сообщество еще не разработало стандарты, регулирующие безопасное использование плавучих реакторов. Однако проект уже сейчас представляет серьезную угрозу доминированию Вашингтона в регионе.

«Мы обеспокоены тем, что чем ближе они подходят к развертыванию плавучих атомных электростанций, тем быстрее они будут использовать их в целях, противоречащих национальной безопасности США и общей безопасности в регионе», — заявил представитель Госдепартамента в беседе с газетой Washington Post. При этом США отмечают, что Китай находится на продвинутой стадии исследований и разработок для создания реакторов военного назначения.

Россия — единственная страна, эксплуатирующая плавучую атомную электростанцию «Академик Ломоносов», которая начала работу в декабре 2019 года. Китай начал проектирование плавучих атомных электростанций в 2010 году. Государственное издание Global Times Online сообщило в 2016 году, что правительство планирует развернуть 20 таких реакторов в Южно-Китайском море для поддержки коммерческого развития, разведки нефти и опреснения морской воды.

Тогда же, одновременно с запуском программы плавучих реакторов, Китай начал строить искусственные острова на отдаленных атоллах и коралловых рифах в Южно-Китайском море. Несмотря на обещание председателя КНР Си Цзиньпина в 2015 году не милитаризировать острова, Пекин с тех пор разместил противокорабельные и зенитные батареи на трех крупнейших искусственных образованиях — Суби, Мисчиф и Файери-Кросс-Рифс.