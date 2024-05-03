В четверг Белый дом заявил о нарушении Россией санкций Совета Безопасности ООН, поставляя в КНДР нефтепродукты в объемах, превышающих установленные ограничения. Это может привести к введению новых санкций.

Джон Кирби, координатор Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности, на пресс-брифинге сообщил, что Россия отгружала нефтепродукты в Северную Корею в объемах, превышающих установленные лимиты.

Разоблачение произошло в первый же день после того, как группа экспертов ООН, следящая за соблюдением санкций в отношении Северной Кореи из-за ее ядерной и ракетной программ, была распущена вследствие наложения Россией вето на продление мандата наблюдателей ООН.

«В то самое время, когда Москва наложила вето на продление мандата комиссии, Россия отгружала нефтепродукты из порта Восточный в КНДР», — заявил журналистам координатор Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

Согласно санкциям ООН, Северной Корее запрещено импортировать более 500 000 баррелей нефтепродуктов в год.

Как заявил Джон Кирби, в марте Россия поставила в КНДР более 165 000 баррелей нефтепродуктов. Из-за близости портов России и Северной Кореи эти поставки могут продолжаться неограниченно долго.

В конце марта Россия заблокировала ежегодное продление мандата мониторинговой группы ООН по соблюдению санкций, что США расценили как намеренный шаг Москвы, чтобы скрыть свои собственные нарушения резолюций Совета Безопасности ООН.

В марте США и Южная Корея создали целевую группу, направленную на предотвращение незаконных поставок нефти в Северную Корею.

США и другие страны также обвиняют Северную Корею в поставках оружия России для использования в войне против Украины. Москва и Пхеньян отрицают эти обвинения, но в прошлом году стороны заявили о намерении укреплять свои военные отношения.

Обломки ракеты, упавшей в украинском городе Харьков 2 января, принадлежат северокорейской баллистической ракете серии Hwasong-11, сообщили наблюдатели ООН по санкциям в докладе, представленном в комитет Совета Безопасности ООН.