«Газпром», крупнейшая российская энергетическая компания, зафиксировала чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 629 млрд рублей ($6,85 млрд по курсу на момент публикации) в 2023 году.

Это самый большой годовой убыток компании за последние 24 года, с момента дефолта 1998-1999 годов. Выручка «Газпрома» сократилась на 27% по сравнению с показателем 2022 года и составила 8,542 трлн рублей ($93,1 млрд).

Основными причинами убытка стали сокращение экспорта газа в Европейский Союз, снижение цен на газ на мировых рынках, а также увеличение налоговой нагрузки на компанию, такие как дополнительное повышение налога на добычу полезных ископаемых.

Выручка газового бизнеса упала на 43% до 4,41 трлн рублей ($48,1 млрд), в то время как выручка нефтяного бизнеса выросла на 4% до 3,52 трлн рублей ($38,4 млрд), а электроэнергетического — увеличилась почти на 9% до 606 млрд рублей ($6,6 млрд).

Акции «Газпрома» упали на 4,2% после публикации отчетности 2 мая.

Эксперты оценивают общий негативный эффект от сокращения продаж в ЕС и снижения цен на газ в $50-55 млрд для выручки компании.

Надо сказать, что российский газ пока не попадал под европейские санкции, однако после вторжения России в Украину ЕС принял меры для стабилизации внутреннего рынка газа и сокращения зависимости от российского «голубого топлива».

Благодаря программе RePowerEU, доля российского газа в общем импорте газа в ЕС существенно снизилась — с 45% в 2021 году до 24% в 2022 году и 15% в 2023 году. За этот период импорт газа из России в страны Евросоюза сократился на 71%. Об этом в начале марта заявила еврокомиссар Кадри Симсон.