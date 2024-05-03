ПОЛИТИКА
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Момент, как полиция арестовывает студентов Портлендского государственного университета
Полиция США вытеснила студентов из библиотеки Портлендского государственного университета, где они забаррикадировались с понедельника. Несколько человек были задержаны. По сообщению местных СМИ, за две недели массовых антиизраильских протестов в американских университетах полиция задержала более 2 тысяч участников. #trtнарусском #студенты #протест #активисты #палестина #израиль #газа #митинг #кампус #лагерь #университет #trtrussian
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3 мая 2024 г.
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