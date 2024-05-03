Момент, как полиция арестовывает студентов Портлендского государственного университета

Полиция США вытеснила студентов из библиотеки Портлендского государственного университета, где они забаррикадировались с понедельника. Несколько человек были задержаны. По сообщению местных СМИ, за две недели массовых антиизраильских протестов в американских университетах полиция задержала более 2 тысяч участников. #trtнарусском #студенты #протест #активисты #палестина #израиль #газа #митинг #кампус #лагерь #университет #trtrussian