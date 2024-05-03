Исламский банк развития (ИБР) одобрил проект финансирования строительства ГЭС «Рогун» в размере $550 млн, из которых $150 млн выделит сам ИБР, а остальные $400 млн — арабские фонды развития. Информация об этом появилась на сайте Министерства экономического развития и торговли Таджикистана.

На встрече с президентом ИБР Мухаммедом Аль-Джассером в Эр-Рияде 30 апреля министр экономического развития Таджикистана Завки Завкизода поблагодарил партнеров за поддержку и попросил увеличить финансирование в приоритетных отраслях национальной экономики, особенно в сфере зеленой энергетики.

Завкизода подчеркнул значимость таких проектов, как строительство дороги Гулистон – Фархор – Пяндж – Дусти, создание текстильных предприятий, ирригация сельскохозяйственных земель, производство халяльной продукции, развитие торговли и туризма.

Аль-Джассер выразил готовность продолжить финансирование проектов по указанным направлениям и укреплять сотрудничество в будущем.

Таджикистан стал членом ИБР в 1996 году. В рамках программы банка на 2023-2026 годы республика получит более $235 млн на реализацию приоритетных инициатив. Всего банк направил $753,4 млн на различные инвестиционные проекты в Таджикистане.

Рогунская ГЭС — крупнейший энергетический проект в Таджикистане мощностью 3600 МВт. Шесть агрегатов позволят вырабатывать более 13,1 млрд кВт часов электроэнергии в год. Стоимость строительства ГЭС оценивается в $6 млрд.

До декабря 2023 года проект финансировался исключительно государством. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что с начала работ в 2008 году на строительство этой ГЭС было выделено более $3,19 млрд из государственного бюджета. Позднее Душанбе договорился с Саудовским фондом развития о кредите в $100 млн для завершения строительства «Рогуна».

Ранее в международной экологической коалиции «Реки без границ» (Rivers without Boundaries) заявили, что ввод в эксплуатацию канала Кош-Тепа, который строят власти Афганистана, станет серьезным ударом по водоснабжению всех стран в бассейне Амударьи.

«После достройки канал Кош-Тепа сможет забирать около 20% водного стока реки Амударья для орошения сельскохозяйственных земель Афганистана, а его воздействие на летнее маловодье на Амударье усугубится из-за перераспределения стока со стороны Рогунской ГЭС, сооружаемой выше по течению в Таджикистане. Конечно же, это станет настоящим ударом по водоснабжению всех стран в бассейне Амударьи», — сообщил международный координатор коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов.