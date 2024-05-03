Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что в Монголии за последние две недели огнем было уничтожено свыше 38 430 га территории. Больше всего пострадали провинции на северо-востоке страны — Хэнтий на границе с Россией и Дорнод на границе с КНР.

Двумя неделями ранее, в середине апреля, в Монголии бушевали 29 очагов лесных и степных пожаров. Пострадали свыше 70 тыс. га территории в 18 районах 8 провинций страны — Булган, Дорнод, Сухбаатар, Селенге, Ховд, Хубсугул и Хэнтий.

Причиной лесных пожаров стала засушливая погода, установившаяся на востоке страны, а также неконтролируемое сожжение травы на сельхозугодьях.

В 2024 году в Монголии было зафиксировано 44 лесостепных пожара, огонь уничтожил суммарно свыше 435 тыс. га леса и пастбищ. Наиболее разрушительным стал 2022 год, когда в стране на фоне рекордной температуры вспыхнуло более 96 очагов лесостепных пожаров. Это на 73% больше, чем было зарегистрировано годом ранее.

В результате удара стихии в 2022 году пострадало свыше 1 млн га территории. В 2020 году в стране сгорело свыше 220 тыс. га пахотных земель.

В последнее десятилетие, с 2010 по 2021 год, средняя продолжительность пожароопасного сезона в Монголии составила 225 дней — фактически северо-восточные районы страны боролись с огнем ⅔ года.

Власти Монголии на фоне засушливой погоды просят граждан внимательнее относиться к природе во время путешествий по лесам и полям и дают рекомендации по правильному тушению костров, спичек, окурков с использованием песка. Кроме того, руководство страны рекомендует жителям северо-восточных районов самостоятельно рыть противопожарные рвы возле домов и заборов. Отдельно национальное агентство Монголии просит жителей не оставлять горящий можжевельник, благовония, свечи во время религиозных ритуалов.