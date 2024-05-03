Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании лидирует на местных выборах на севере Англии и получает контроль сразу над несколькими советами. Это первый тревожный звонок для консерваторов во главе с премьер-министром Риши Сунаком на фоне предстоящих в этом году парламентских выборов.

2 мая в Англии прошли муниципальные выборы, включая голосование за пост градоначальника в Лондоне. Лейбористы, судя по предварительным итогам, получают больше мест, чем консерваторы. Самые оглушительные результаты оппозиция получила в городке Блэкпул-Саут. Кандидат от лейбористов Крис Уэбб набрал там 10 825 голосов, а кандидат от консерваторов — лишь 3218 голоса. Это рекордный результат для лейбористов на местных выборах с окончания Второй мировой войны, отмечают обозреватели.

Консерваторы Риши Сунака примерно на 20 процентных пунктов отстают от лейбористов в большинстве опросов общественного мнения перед всеобщими выборами, которые предположительно состоятся во второй половине года.

Британский премьер делает ставку на увеличение расходов на оборону и принятие спорного плана по отправке просителей убежища в Руанду. По его расчетам, эти инициативы помогут ему завоевать голоса избирателей. Однако потери на местных выборах могут снова вызвать призывы к его отставке. К тому же, закон об отправке мигрантов в Руанду вызвал раскол между Лондоном и Европейским судом по правам человека. Ранее Верховный суд Великобритании признал законопроект Сунака нарушающим конвенции ООН о правах человека. Однако это не помешало парламенту принять инициативу в середине апреля.

По прогнозам агентства Reuters, консерваторы могут столкнуться с худшими результатами местных выборов за 40 лет и готовятся к поражению на национальных выборах. Как уточняет издание, поражение на местных выборах может стать отражением тренда, который будет наблюдаться на всеобщих выборах позднее в этом году. Если эти прогнозы оправдаются, то Риши Сунака на посту премьера может сменить лидер лейбористов Кейр Стармер, что положит конец 14-летней эпохе консерваторов во главе британского правительства.