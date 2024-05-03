Митинги против израильского вторжения в Газу, активно вспыхнувшие в США в середине апреля, распространились и на канадские университеты. Местные студенты развернули палаточные лагеря, требуя от руководства вузов отказаться от сотрудничества с Израилем и военными компаниями, поставляющими оружие Тель-Авиву.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего 2 мая заявил, что демонстрацию в Монреальском университете Макгилла следует разогнать, поскольку, по его словам, протестующие представляют угрозу еврейским учащимся.

Университет Макгилла запросил вмешательство полиции, однако правоохранительные органы отказались вмешаться в ситуацию, отметив, что следят за развитием событий. Студенты также установили палаточные лагеря в других канадских университетах, включая Университет Торонто, Университет Британской Колумбии и Университет Оттавы. Утром 2 мая студенты Университета Торонто разбили палаточный лагерь на огороженном травянистом участке в центральном кампусе вуза, где собралось около 100 протестующих.

Согласно заявлению организаторов, лагерь будет стоять до тех пор, пока университет не раскроет свои инвестиции, не откажется от любых инвестиций, которые «поддерживают израильский апартеид, оккупацию и незаконное заселение Палестины», и не прекратит партнерство с некоторыми израильскими академическими учреждениями.

Представитель Университета Торонто сообщил, что они «ведут диалог с протестующими» и что по состоянию на полдень палаточный лагерь «не мешает нормальной деятельности университета». Офис премьер-министра Джастина Трюдо отказался от комментариев, но 30 апреля политик заявил: «Университеты — это места обучения, это места свободы выражения мнений... но это работает только в том случае, если люди чувствуют себя в кампусе в безопасности. Прямо сейчас еврейские студенты не чувствуют себя в безопасности. Это неправильно».

Некоторые еврейские группы обвинили протестующих в антисемитизме. Однако организаторы отрицают это обвинение, отмечая, что протесты носят мирный характер, а среди самих протестующих много евреев. Преподаватели вузов также заступились за студентов, отмечая право учащихся на мирный протест.