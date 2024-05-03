ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Германия обещает России последствия
Россия понесет последствия за кибератаку на немецкие сайты, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Германия обещает России последствия
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок / Photo: Reuters
3 мая 2024 г.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия понесет последствия за кибератаку, предположительно организованную группой, связанной с российской военной разведкой. Об этом министр сообщила на пресс-конференции в Аделаиде.

В январе 2023 года Берлин заявил, что российские хакеры вывели из строя несколько немецких сайтов в ответ на решение Германии отправить танки Leopard в Украину. Берлин связывает эту атаку с российской группой APT28, которая, по мнению официальных лиц, находится под контролем российской военной разведки.

«Другими словами, российские государственные хакеры атаковали Германию в киберпространстве. Это абсолютно недопустимо и без последствий не останется», — подчеркнула Бербок.

Согласно информации Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI), атаки на немецкие веб-сайты, которые связывают с российскими хакерами, были осуществлены в виде распределенных DDoS-атак (Distributed Denial of Service).

В результате таких атак пострадали сайты федерального правительства Германии и аэропорта Гамбурга. В марте немецкое агентство по кибербезопасности и исследователи, работающие на Alphabet (владельца Google), заявили, что группа, известная как APT29, пыталась атаковать несколько немецких политических партий, стремясь проникнуть в их сети и украсть данные.

25 января 2023 года правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ танки Leopard и разрешить реэкспорт другим странам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us