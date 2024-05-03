Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия понесет последствия за кибератаку, предположительно организованную группой, связанной с российской военной разведкой. Об этом министр сообщила на пресс-конференции в Аделаиде.

В январе 2023 года Берлин заявил, что российские хакеры вывели из строя несколько немецких сайтов в ответ на решение Германии отправить танки Leopard в Украину. Берлин связывает эту атаку с российской группой APT28, которая, по мнению официальных лиц, находится под контролем российской военной разведки.

«Другими словами, российские государственные хакеры атаковали Германию в киберпространстве. Это абсолютно недопустимо и без последствий не останется», — подчеркнула Бербок.

Согласно информации Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI), атаки на немецкие веб-сайты, которые связывают с российскими хакерами, были осуществлены в виде распределенных DDoS-атак (Distributed Denial of Service).

В результате таких атак пострадали сайты федерального правительства Германии и аэропорта Гамбурга. В марте немецкое агентство по кибербезопасности и исследователи, работающие на Alphabet (владельца Google), заявили, что группа, известная как APT29, пыталась атаковать несколько немецких политических партий, стремясь проникнуть в их сети и украсть данные.

25 января 2023 года правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ танки Leopard и разрешить реэкспорт другим странам.