Министерство национальной обороны Турции заявило, что турецкие вооруженные силы нейтрализовали 32 террористов PKK в ходе операций в районах Хафтанин, Гара, Хакурк и зоне операции «Коготь-Замок» на севере Ирака.

В заявлении подчеркивается решимость продолжать борьбу против террористических организаций до полного их уничтожения. «Мы не позволим террористическим организациям выпрямить спину и будем решительно продолжать борьбу до тех пор, пока в районе их пребывания не останется ни одного террориста», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее турецкие власти неоднократно заявляли о намерении не оставить террористам «ни одного дюйма» и «осушить болото терроризма до основания».

Надо сказать, что PKK признана террористической организацией Турцией, США, ЕС и рядом других стран. По данным турецких властей, с 1984 года от рук этой группировки погибли более 7500 сотрудников сил безопасности и 6800 мирных жителей Турции.