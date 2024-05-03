Украинский эксперт: «в лоб» взять Часов Яр невозможно

Можно говорить про то, что россияне рано или поздно все же возьмут Часов Яр, заявил украинский военный обозреватель Михаил Жирохов в эксклюзивном интервью TRT на русском. По мнению эксперта, если помощь европейских стран придет в ближайшее время, то Украина сможет еще продолжительное время вести «глухую оборону» города. #Украина #Жирохов #Россия #эксклюзив #война #стратегия #ЧасовЯр #Донбасс