Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция не может оставаться безразличной к гибели десятков тысяч палестинцев от рук израильских сил.

«Текущее положение между Израилем и Палестиной неприемлемо. Израиль убил 40-45 тысяч палестинцев. Мы, как мусульмане, не можем быть безучастными. Мы предприняли необходимые шаги. Однако некоторые политические партии безжалостно использовали это в своих предвыборных кампаниях. Они утверждали, что наши отношения с Израилем отличаются от того, что мы на самом деле думали. Мы решили не спешить с этим вопросом. Теперь выборы завершены, и мы сделали этот шаг. Израиль, несмотря на наши предупреждения, проявил жестокость к детям, женщинам и старикам», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган упомянул о встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху до 7 октября с целью обсудить возможные шаги по улучшению отношений между странами.

«Израиль, несмотря на наши предупреждения до начала конфликта, пренебрегал нашими призывами. Моя встреча с Нетаньяху в Америке не была случайной. Я провел ее, чтобы показать возможность определенных шагов между Турцией и Израилем. Однако Нетаньяху проявил жестокость по отношению к детям, женщинам и пожилым», — отметил Эрдоган.

Президент также отметил, что Запад, включая США, активно поддерживает Израиль, оставляя палестинцев беззащитными.

«Запад, особенно США, поддерживает Израиль. Они дали Израилю ресурсы, которые обрекли бедных палестинцев на смерть от израильских бомб. Мы больше не могли это терпеть и приняли меры. Товарооборот между нашими странами составлял 9,5 млрд долларов. Мы закрыли эту дверь, игнорируя торговый объем. Надеюсь, это будет к лучшему», — заключил Реджеп Тайип Эрдоган.