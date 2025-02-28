ПОЛИТИКА
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Алжир не потерпит давления Франции
Алжир предупредил Францию о недопустимости пересмотра миграционного соглашения 1968 года, предоставляющего алжирцам особый статус на территории республики
Алжир не потерпит давления Франции
Алжир / AA Archive
28 февраля 2025 г.

Алжирские власти выступили с жестким заявлением против инициативы французского правительства пересмотреть миграционное соглашение 1968 года, которое дает алжирским гражданам особые условия для въезда, проживания и работы во Франции.

Реакция последовала после слов премьер-министра Франсуа Байру, который во время заседания кабинета министров предложил в течение шести недель пересмотреть соглашение.

В ответ МИД Алжира выпустил заявление, в котором категорически отверг инициативу Парижа, подчеркнув, что страна не приемлет ультиматумов и угроз, а в случае необходимости будет применять принцип взаимности.

«Любое вмешательство в действие соглашения 1968 года, содержание и суть которого и так были сведены на нет, приведет к аналогичным мерам в отношении других соглашений и протоколов той же категории», — говорится в заявлении МИД Алжира.

Алжирские власти подчеркнули, что не допустят давления со стороны Франции. Примечательно, что заявление было опубликовано вскоре после заседания Высшего совета национальной безопасности, которое провел президент Абдельмаджид Теббун.

Миграционное соглашение между Францией и Алжиром было подписано в 1968 году. Оно регулирует порядок въезда, выезда, трудоустройства и проживания алжирцев во Франции, предоставляя им льготные условия по сравнению с гражданами других стран.

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