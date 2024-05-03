Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил о назначении нового специального представителя, который будет отвечать за выполнение планов по увеличению национального военного производства. Кэмерон сделал это заявление во время интервью Sky News, находясь с визитом во Львове 3 мая.

Министр отметил, что задача нового представителя будет заключаться в координации усилий и сотрудничестве с частными оборонными компаниями, такими как BAE Systems, Thales и Babcock, чтобы повысить темпы и масштаб производства военной продукции.

«Существует специальная стратегия в сфере боеприпасов стоимостью 10 млрд фунтов стерлингов, которая обеспечит наращивание производства. Но я считаю, что мы можем пойти еще дальше, назначив специального посланника по вопросам обороны, который бы имел полномочия от премьер-министра, чтобы убедиться, что мы заключаем двухлетние соглашения с поставщиками вооружений, потому что нам нужно не только предоставлять больше вооружений Украине, но и наращивать собственные запасы», – заявил глава британского МИД.

Дэвид Кэмерон уточнил, что новый специальный представитель не будет аналогом лорда Бивербрука, который в годы Второй мировой войны был ответственен за увеличение производства самолетов. Его задача будет заключаться в общении с производителями и в обеспечении их поддержкой в финансировании долгосрочных проектов.

Кэмерон подчеркнул, что способность представителя предоставить гарантии финансирования многолетних контрактов на поставку боеприпасов станет ключевой. Это также может помочь снизить расходы на производство.

«Нужно, я считаю, иметь прямой контакт с премьер-министром, чтобы гарантировать, что мы делаем это (производство оружия. – прим. ред.) национальным приоритетом, которым оно, безусловно, является», – добавил глава МИД Британии.

В апреле премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что к 2030 году страна увеличит оборонные расходы до 87 млрд фунтов стерлингов в год. Это станет крупнейшим увеличением оборонного бюджета Великобритании за последние десятилетия.