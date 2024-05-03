Студенты Калифорнийского государственного университета разбили палаточный лагерь в поддержку Газы

Студенты Калифорнийского государственного университета разбили на территории кампуса палаточный лагерь в поддержку Палестины. Также они выдвинули ряд требований вузу, среди которых отказ от финансирования геноцида, а именно полное прекращение сотрудничества с израильскими компаниями. #trtнарусском #студенты #протест #активисты #палестина #израиль #газа #митинг #кампус #лагерь #университет #trtrussian