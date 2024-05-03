Международный уголовный суд (МУС) осудил угрозы мести в адрес суда и его сотрудников со стороны Израиля. Этому предшествовали сообщения о возможной выдаче ордеров на арест израильских чиновников в связи с военными действиями в Газе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и начальник штаба израильских вооруженных сил Герци Халеви считаются наиболее вероятными обвиняемыми, согласно многочисленным сообщениям СМИ.

Ранее на этой неделе Нетаньяху выступил с видеообращением, в котором осудил возможные действия МУС как «скандал». Он сказал, что ожидает от международных лидеров использования «всех имеющихся в распоряжении средств, чтобы остановить это».

В понедельник американские СМИ сообщили, что члены Конгресса США от обеих партий предупредили МУС об ответных мерах в случае выдачи ордеров на арест израильских лидеров. Речь шла в том числе о санкциях в отношении должностных лиц МУС. Израиль также, как сообщается, пригрозил Вашингтону ликвидацией Палестинской автономии, если обвинительные заключения будут предъявлены.

«Канцелярия стремится к конструктивному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, когда такой диалог соответствует ее мандату в соответствии с Римским статутом действовать независимо и беспристрастно», - говорится в пятничном заявлении офиса прокурора МУС.

«Однако эта независимость и беспристрастность подрывается, когда отдельные лица угрожают местью Суду или его сотрудникам при выполнении Канцелярией своего мандата», — продолжает офис МУС.

В сообщении сообщается также, что такие угрозы могут представлять собой преступление в соответствии со статьей 70 Римского статута, которая запрещает препятствовать или запугивать сотрудников суда, заставляя или пытаясь убедить их не выполнять свои обязанности.

«Канцелярия настаивает на немедленном прекращении всех попыток воспрепятствовать, запугать или ненадлежащим образом повлиять на ее должностных лиц», — заключает представитель прокурора МУС.

Международный уголовный суд был создан в 2002 году для судебного преследования лиц, обвиняемых в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде. 124 государства-члена являются участниками Римского статута - договора, учредившего суд.

Он может преследовать граждан государств-членов, а также лиц, совершивших преступления на территории государств-членов. Он также обладает юрисдикцией в отношении дел, переданных ему резолюцией Совета Безопасности ООН.

Израиль не является членом МУС. Однако, поскольку государство Палестина получило членство в 2015 году, суд может проводить расследования в отношении израильских граждан за преступления, совершенные на оккупированных палестинских территориях — в секторе Газа, на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. В 2021 году МУС начал официальное расследование обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в оккупированной Палестине с июня 2014 года.

Пока неясно, что именно рассматривает суд в отношении израильских чиновников. Эксперты по международному праву считают, это могут быть обвинения в искусственно созданном массовом голоде, препятствовании доставке гуманитарной помощи, прямых атаках на невоенные объекты, включая больницы, а также в бесчеловечном обращении с палестинскими заключенными.