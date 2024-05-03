МИД Чехии заявил, что государственные учреждения страны подвергаются кибератакам со стороны России с прошлого года. Ведомство утверждает, что российская группа APT28, предположительно связанная с российской военной разведкой ГРУ, использовала уязвимость в программе Microsoft Outlook.

Этому предшествовало заявление МВД Германии в конце апреля о серии кибератак под руговодством ГРУ против правящей Социал-демократической партии, а также против логистического, оборонного и аэрокосмического секторов страны.

«Чехия совместно с Германией, ЕС, НАТО и международными партнерами решительно осуждает деятельность российского государственного агента APT28, который ведет долгосрочную кампанию кибершпионажа в европейских странах», - говорится в сообщении чешского министерства.

«ЕС не потерпит такого злонамеренного поведения, особенно действий, направленных на деградацию нашей критической инфраструктуры, ослабление сплоченности общества и влияние на демократические процессы», - говорится в заявлении Евросовета.

Эти заявления повторяют предупреждения вице-президента Европейской комиссии Веры Йоуровой, сделанные 18 апреля на Брюссельском форуме GMF 2024. Тогда она заявила, что Кремль, вероятно, попытается вмешаться в июньские выборы в Европарламент и национальные голосования.

Чешское министерство заявило: «В контексте предстоящих европейских выборов, национальных выборов в ряде европейских стран и продолжающейся российской агрессии против Украины эти действия особенно серьезны и достойны порицания. <…> Мы намерены решительно отреагировать на это неприемлемое поведение вместе с нашими европейскими и международными партнерами».

22 апреля Жан-Ноэль Барро, министр по делам Европы Франции, предупредил, что его страна подвергается «бомбардировке» попытками политического вмешательства со стороны России.

«Нас бомбардируют пропагандой из России», - заявил он, утверждая, что существуют доказательства того, что Кремль стремится «вмешаться в кампанию [по выборам в Европарламент]».