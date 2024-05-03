Йеменское движение «Ансарулла» начнет атаковать суда, связанные с Израилем или следующие в израильские порты, если Израиль начнет операцию в последнем неоккупированном городе сектора Газа – Рафахе. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа телеканалу «Аль-Масира».

Сариа пригрозил, что йеменские силы введут санкции против судов компаний, поставляющих грузы в Израиль, и будут препятствовать их прохождению. Это заявление прозвучало после недавних атак хуситов на суда в Красном море, включая британский танкер и израильский контейнеровоз.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху усилия по предотвращению вторжения Израиля в пограничный Рафах. Нетаньяху сигнализировал, что не отступится от своих планов по «ликвидации оставшихся батальонов ХАМАС» в Рафахе.

Хуситы поддерживают ХАМАС и с осени 2023 года атакуют израильские суда и корабли в знак солидарности с блокированным сектором Газа. США и ЕС провели операции против хуситов в Красном море, но успехов усилия западной коалиции не принесли.