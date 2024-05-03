Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби прокомментировал решение Турции присоединиться к иску ЮАР против Израиля о геноциде. Он заявил, что несмотря на расхождения во взглядах на ситуацию, Вашингтон дорожит отношениями с Анкарой.

«Очевидно, у нас разные взгляды на этот вопрос. Но эта ситуация не вредит нашим отношениям с Турцией, ценным союзником по НАТО. Мы можем расходиться во мнениях по некоторым вопросам, например, по этому, но мы по-прежнему ценим нашего союзника», - сказал Кирби.

Министр иностранных дел Хакан Фидан объявил в среду, что Турция присоединиться к Южной Африки в ее иске против Израиля в Международном суде ООН. Фидан отметил, что работа над заявлением Турции велась продолжительное время.

«Когда юридический текст нашей работы будет завершен, мы подадим официальную заявку, чтобы воплотить это политическое решение в жизнь. Как Турция, мы будем продолжать поддерживать палестинский народ в любой ситуации», — заявил тогда министр Фидан.

После сообщений о том, что Эрдоган отложил возможный визит в Белый дом, представитель Белого дома заявил, что в США с «нетерпением ждут возможности принять президента Эрдогана в Белом доме»

«Но нам не удалось согласовать наши графики, и на данный момент мы не можем объявить о визите», — добавил Кирби.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели в свою очередь заявил, что запланированный изначально на 9 мая приезд Реджепа Тайипа Эрдогана в Соединенные Штаты «перенесен на более поздний срок, удобный для графиков обеих сторон».