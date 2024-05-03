Несколько палестинцев в северной части сектора Газа погибли в пятницу после падения на них груза с гуманитарной помощью, который они ожидали. Еще несколько человек пострадали. Прикрепленный к контейнеру парашют не сработал, когда груз с предметами первой необходимости был сброшен с воздуха. Об этом сообщило Агентство гражданской обороны Газы.

«Падение контейнера с гуманитарной помощью с воздуха прямо на группу граждан в северной части сектора привело к гибели и ранению нескольких человек», - говорится в заявлении пресс-секретаря агентства Махмуда Басаля.

Басаль не уточнил количество пострадавших.

Подобные инциденты случались и в прошлом. Падение грузов с гуманитарной помощью на высокой скорости приводили к гибели и ранениям значительного числа людей в Газе.

Как палестинцы, так и эксперты из гуманитарных организаций неоднократно заявляли, что объем помощи, доставляемой по воздуху, ничтожно мал по сравнению с реальными нуждами голодающего населения Газы.

В свою очередь Израиль чинит препятствия доставки гуманитарных грузов другими путями. На этой неделе два конвоя с грузами для нуждающегося населения Газы, отправленные из Иордании, подверглись нападению израильтян.