ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Арест индийских карателей в Канаде
Полиция Канады арестовала трех подозреваемых в убийстве идеолога сикхских сепаратистов. Следствие считает, что они были наняты индийским правительством
Арест индийских карателей в Канаде
Полиция Канады арестовала трех подозреваемых в убийстве идеолога сикхских сепаратистов / Others
3 мая 2024 г.

Канадская полиция арестовала трех предполагаемых участников убийства сикхского сепаратиста Хардипа Сингха Ниджара. По мнению канадских правоохранителей, индийское правительство наняло их в качестве киллеров, чтобы устранить Ниджара, который обвиняется на родине в терроризме. Об этом сообщили канадские СМИ в пятницу.

В июне прошлого года Ниджар был застрелен двумя нападавшими в масках на парковке у сикхского храма в окрестностях Ванкувера.

Убийство вызвало дипломатическую напряженность между Оттавой и Нью-Дели. В сентябре прошлого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо публично обвинил индийскую разведку в смерти Ниджара.

Индия отвергла эти обвинения как «абсурдные» и яростно отреагировала на них, ненадолго ограничив выдачу виз канадцам и вынудив Оттаву отозвать дипломатов.

Канадская телекомпания CBC, ссылаясь на документы, представленные суду, сообщила, что трое арестованных мужчин обвиняются в убийстве первой степени и заговоре. По выводам следствия, в день его убийства каратели выслеживали Ниджара.

По данным CBC, полиция также расследует возможные связи этого преступления с другими тремя убийствами. В их числе — убийство 11-летнего мальчика в Эдмонтоне. Ожидается, что полиция проведет пресс-конференцию в пятницу.

Ниджар, который иммигрировал в Канаду в 1997 году и стал гражданином Канады в 2015 году, выступал за создание независимого от Индии сикхского государства «Халистан».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us