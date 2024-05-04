Американское рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило кредитный рейтинг Турции с «B» до «B+» в связи с ребалансировкой экономики, сохранив прогноз положительным.

В пресс-релизе агентства говорится: «Мы прогнозируем рост притока портфельных инвестиций и сокращение дефицита счета текущих операций в течение следующих двух лет, наряду со снижением инфляции и долларизации, хотя прогресс будет медленным».

S&P также пересмотрело оценку трансферта и конвертируемости до «BB-» с «B+», заявив, что «риск того, что государство будет препятствовать должникам частного сектора обслуживать долг в иностранной валюте, снижается».

«Мы можем повысить рейтинг выше, если показатели платежного баланса продолжат улучшаться, инфляция снизится, а внутренние сбережения в турецкой лире увеличатся, что приведет к восстановлению государственных резервов в иностранной валюте», — отмечается в сообщении.

Согласно прогнозу агентства, Турция улучшит координацию между монетарной, фискальной и доходной политикой на фоне ребалансировки внешней среды.