Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш направил письмо председателю французского парламента Яэль Браун-Пиве, в котором осудил резолюцию об ассирийцах и халдеях, принятую 29 апреля Национальным собранием Франции.

«В период развития парламентских отношений с сожалением осуждаем принятие резолюции, содержащей необоснованные обвинения в адрес Османской истории. Это тяжкое обвинение, которого мы не заслужили и которое не соответствует действительности», — написал Куртулмуш.

Он выразил сожаление по поводу «повторения в резолюции исторически и юридически необоснованных утверждений относительно событий 1915 года».

«Подобные резолюции, искажающие факты или содержащие безосновательные обвинения в геноциде, омрачают авторитет парламентов. Они не имеют ни научной роли в написании истории, ни судебной в правовых вопросах», — отметил глава турецкого парламента.

Куртулмуш подчеркнул, что в годы Первой мировой войны «пострадали все народы Османской империи, независимо от религии и этноса». «Политическая эксплуатация истории и избирательная интерпретация прошлых страданий подпитает лишь экстремизм, дискриминацию и ксенофобию», — предупредил он.

«Вместо ненависти и вражды политические институты должны содействовать разуму и здравомыслию. Надеюсь на развитие позитивной повестки в отношениях между нашими странами», — резюмировал Куртулмуш.