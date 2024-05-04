Во время выступления в Оксфордском университете глава европейской дипломатии Жозеп Боррель резко раскритиковал политику России под руководством Владимира Путина. Его речь приводится на сайте дипломатической службы Европейского союза (EEAS).

«Под руководством Путина Россия вернулась к империалистическому восприятию мира. Императорская Россия времен царей и советская империя были реабилитированы Путиным, который мечтает о возвращении былого величия и влияния», — заявил Боррель.

Он напомнил о российской агрессии в Грузии в 2008 году и аннексии Крыма в 2014-м. «Мы не видели или не хотели видеть, как менялась Россия под руководством Путина. Хотя сам Путин предупреждал нас на Мюнхенской конференции в 2007 году», — сказал глава евродипломатии.

«Сегодня Путин представляет экзистенциальную угрозу для всех нас. Если ему удастся в Украине, он не остановится», — предостерег Боррель. Он предположил, что Путин может установить в Киеве «марионеточное правительство», разместить войска на границе с Польшей и получить контроль над 44% мирового зернового рынка.

Боррель вспомнил свой январский визит в Донбасс накануне вторжения. «Премьер-министр Шмыгаль спросил меня: когда они (Россия – ред.) вторгнутся, а они непременно вторгнутся, вы поддержите нас оружием? Тогда я не смог ответить», — сказал евродипломат.

«Между поставкой шлемов и истребителей F-16 Украине - долгий путь. Мы прошли его, ведь украинцы доказали, что могут сопротивляться», — отметил он.

«Я могу закончить войну в Украине за пару недель – просто перекрыв поставки оружия Украине. В таком случае Украина не сможет сопротивляться, им придется сдаться, и война закончится. Но хотим ли мы, чтобы она закончилась сдачей Украины? Я надеюсь, что нет», — резюмировал Боррель.