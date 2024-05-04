Известный палестино-британский врач Гассан Абу Ситта не смог въехать на территорию Франции, где он должен был выступить перед французским парламентом.

«Я в аэропорту Шарль де Голль. Мне запретили въезд во Францию. Они говорят, что немцы наложили однолетний запрет на мой въезд в Европу», — написал Абу Ситта в социальной сети X.

Ранее, 12 апреля, Гассану Абу Ситте, недавно назначенному ректором Университета Глазго, было запрещено въезжать в Германию, где он должен был выступить на отмененной конференции в Берлине, посвященной проблемам медработников в Газе.

«Я был приглашен выступить на конференции в Берлине о своей работе в больницах Газы во время конфликта. Немецкое правительство воспрепятствовало моему въезду в страну. Давление с целью заставить замолчать свидетеля геноцида перед заседанием Международного суда ООН подчеркивает соучастие Германии в продолжающейся резне», — заявил тогда Абу Ситта, связав инцидент с иском Никарагуа против Германии за поддержку Израиля.

Абу Ситта вернулся в сектор Газа после вторжения Израиля, где, несмотря на бомбардировки и другие трудности, стал одним из самых известных и уважаемых медицинских специалистов, работающих в палестинском эксклаве. Он выступал в СМИ, рассказывая о проблемах, с которыми сталкиваются палестинцы, оказавшиеся в изоляции.

В течение 44 дней лечения палестинских жертв израильских бомб и пуль Абу Ситта подчеркивал острый дефицит медицинских ресурсов, с которым столкнулись врачи, вынужденные использовать уксус и другие предметы домашнего обихода для проведения операций.